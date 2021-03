Natalija Verboten o tem, da je njena koža kot oklep

»Po 27 letih na glasbenih odrih in 21 letih na slovenski glasbeni sceni je moja koža kot oklep. Imam pravilo, ki sem si ga zadala že pred leti in se ga držim: ne berem komentarjev. Ker jih ne berem, se me ne dotaknejo. Zakaj bi si grenila življenje z namernim pljuvanjem in negativnostjo? Energijo je treba prihraniti za pomembne stvari, ne za nekaj, na kar v bistvu nimamo vpliva.«