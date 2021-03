S snežno podlago, ki se je spremenila v primerjavi s prejšnjimi dnevi, se je najbolj spoprijateljil Meillard, ki je imel na startu številko 2 ter je najvišje postavil hitrostno letvico.

Iz prve jakostne skupine sta se le Kranjec (+2,08) in Italijan Luca de Aliprandini (+2,04), ki je odprl veleslalom s številko 1, prve vožnje lotila taktično napačno ter si edina izmed najboljših nabrala več kot dve sekundi zaostanka. Prvi, ki je zaostal za obema, je bil Slovak Adam Žampa (+2,42) s startno številko 18.

Kranjec je bil na na startu preizkušnje s številko 7. Pri vseh merjenjih vmesnega časa je bil v precejšnjem zaostanku (+0,66; +1,19; +1,59). Na koncu je njegov zaostanek zadoščal za 19. čas. Kot je v izjavi za TV Slovenija pojasnil Mitja Kunc, v Kranjčevi vožnji ni bilo mehkobe in povezanega gibanja: "Ni bilo prave akcije na material, mučil se je, uštel se je v liniji, saj bi moral biti bolj neposreden v zavojih, ni mu najbolje uspelo. V ospredju so smučarji, ki so bolj usmerjeni na superveleslalom in jim hitrost ni tuja." "Ponesrečena vožnja, narobe sem se je lotil, postavitev je bila dosti lažja, kot smo trenirali, upam, da dobim priložnosti še za drugo vožnjo, držimo pesti," je bila prva ocena Kranjca. Tudi drugi Slovenec Hadalin, ki je nastopil s številko 27, ni bil hiter. Njegovi vmesni zaostanki so bili precejšnji (+0,22; +1,51; +2,34), v cilju pa je z zaostankom 2,78 sekunde prehitel le Švicarja Danieleja Setteja (+3,60). "Ni mi uspelo, nisem našel pravih občutkov na tej postavitvi, premalo je bilo čistih zavojev. Upam, da se bom uvrstil v drugo vožnjo," je svoj nastop pospremil Hadalin. Na koncu si je kot 29. zagotovil še en nastop na domačem hribu.

V boju za globusa, veliki in veleslalomski, se je Pinturault uvrstil pred izzivalca Švicarja Marca Odermatta, ki je z zaostankom 61 stotink sekunde četrti.

Druga vožnja bo ob 12.30.