Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Padavine bodo popoldne od severa slabele do večera že večinoma ponehale. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 10, popoldanske pa od 0 do 5, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo suho in deloma sončno vreme, jutro bo lahko po nekaterih kotlinah megleno. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severni veter.