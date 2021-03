Kopitar je v 19:19 minute na ledu zbral en strel proti vratom tekmecev, za katere je Mikko Rantanen zbral gol in podajo, vratar Philipp Grubauer pa je za svoj četrti shutout v sezoni zaustavil 18 strelov kraljev.

Med strelce se je vpisal še Nathan MacKinnon.

Ekipi se bosta še enkrat med seboj pomerili v nedeljo, tekma pa bo zaradi pričakovanega snežnega viharja nekoliko prej, kot je bilo sprva predvideno.

Connor McDavid je v Edmontonu zbral gol in podajo in s tem dosežkom postal prvi hokejist to sezono, ki je dosegel 50 točk, Edmonton Oilers pa so s 6:2 premagali Ottawa Senators.

McDavid je vodilni v ligi NHL z 51 točkami (17 zadetkov, 34 podaj) z 29 tekem. Le pet igralcev v zadnjih 25 letih - Mario Lemieux, Jaromir Jagr, Sidney Crosby, Peter Forsberg in Ron Francis - je prišlo do 50 točk v manj tekmah.

Leon Draisaitl, Tyson Barrie in Tyler Ennis so proti Ottawi dosegli po gol in podajo, vratar Mike Smith pa je za naftarje zbral 23 obramb.

"Ni pomembno, proti komu igramo, nobene ekipe ni lahko premagati trikrat. Dobro smo se odrezali," je dejal McDavid.

V derbiju skupine Honda West so hokejisti St. Louis Blues s 4:5 po podaljšku izgubili proti Vegas Golden Knights. Odločilni gol je po 2:38 minute podaljšane igre dosegel Reilly Smith, ki je zlatim vitezom prinesel zmago.