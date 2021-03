Jimmy Butler je proti svoji nekdanji ekipi, za bike je igral svojih prvih šest sezon v ligi NBA, zbral 28 točk, skupaj z Dragićem pa sta poskrbela, da je Miami, lanski finalist lige NBA, še naprej ena najbolj vročih ekip lige.

Butler je dosegel 25 točk v uvodnih treh četrtinah, nato pa pozval Dragića, naj prevzame komando. "Vedel sem, da je Goranov čas. Pred tem je zadel nekaj košev. Malo je pomočil prste v barvo, vendar je bil čas, da pritisne na plin," je dejal Butler, ki je zbral še osem podaj.

Dragić se ni izneveril, saj je v zadnji četrtini zadel tri trojke in iz igre metal 4-8, skupno pa 9-15 in končal le s točko manj od osebnega strelskega rekorda to sezono, 25 točkam pa dodal še sedem skokov in pet podaj.

"To smo res potrebovali. Treba je bilo pokazati čvrsto miselnost. Fantje so morali prevzeti odgovornost. In Goran je bil danes v zadnji četrtini enostavno senzacionalen," je Dragića pohvalil tudi trener Miamija Erik Spoelstra.

Dragić je po tekmi priznal, da je bil v prvem polčasu preveč pasiven. "Jimmy me je pozval: 'Hej, G., potrebujemo te bolj agresivnega in bolj z glavo v igri!' Skušal sem ga poslušati," je po tekmi dejal slovenski zvezdnik vročice, ki se je nato izkazal v zadnjem delu igre.

Naslednja tekma vročico čaka v nedeljo, ko bo gostovala pri Orlandu.

Zmagali so tudi Denver Nuggets, katerih član je Slovenec Vlatko Čančar, saj so bili za peto zaporedno slavje tokrat s 103:102 boljši od Memphis Grizzlies.

Glavni junak zlatih zrn na tekmi v Memphisu je bil Nikola Jokić, ki je k zmagi prispeval 28 točk, 15 skokov in sedem podaj, medtem ko Čančar tokrat ni dobil priložnosti.

Precej smole pa je imel eden od kandidatov za najkoristnejšega igralca (MVP) lige Joel Embiid, ki je komaj v petek končal karanteno, nato pa si na svoji prvi tekmi po premoru poškodoval levo koleno pri zmagi Philadelphia 76ers' s 127:101 nad Washington Wizards.

Embiid, ki je nedeljsko tekmo zvezd All-Star izpustil zaradi covidnih omejitev, je nerodno pristal in padel na koleno sredi tretje četrtine. Zapustil je tekmo, nato pa so iz njegove ekipe sporočili, da si je nategnil kolenske vezi in se ne bo vrnil na parket. Tekmo je končal pri 23 točkah.

Trener Philadelhie Doc Rivers je dejal, da je Embiid kljub poškodbi pozitivno naravnan, šele dodatni zdravniški pregledi, ko bo oteklina splahnela, pa bodo pokazali, za kako resno poškodbo gre. Leta 2017 je na istem kolenu že prestal operacijo.

Z zmago je Philadelphia ostala najboljša ekipa vzhodne konference in ima tekmo prednosti pred drugouvrščenimi Brooklyn Nets.

Z zmago so drugi del sezone NBA začeli tudi Los Angeles Lakers, ki so na tesni tekmi s 105:100 premagali Indiana Pacers. Ekipa prvega zvezdnika LeBrona Jamesa je tako po dveh porazih spet okusila slast zmage. Tudi tokrat so jezerniki igrali brez Anthonyja Davisa, ki bo manjkal vsaj do konca meseca.

Najboljši strelec jezernikov je bil Kyle Kuzma s 24 točkami. James je k zmagi dodal 18 točk.