Čredna imunost za žalitve, laži in grožnje?

Ah, kje so tisti dobri stari časi, ko so bili politiki dolgočasni, sivi ljudje in ko je bil edina populistična cirkuška točka političnega prostora – tedaj še neplemeniti – Zmago Jelinčič, ki si je vsake toliko časa privoščil kakšen nedostojen in neokusen ksenofobni ali homofobni izpad. Ko je bilo govorjenje nekega poslanca, ki je prvi pošteni evro zaslužil šele čez leta kot zaporniško rehabilitirani polagalec ploščic, o pregledu mednožja poslank takšen škandal, da se je o njem govorilo in pisalo še pol leta in da ga še danes vsi poznamo predvsem po njegovi nesojeni ginekološki karieri.