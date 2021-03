Njeno novo zvezo (ne zavezo) je pozdravil tudi Jeff Bezos, s katerim je bila Scottova poročena 25 let in mu je leta 1994 pomagala tudi pri ustanovitvi Amazona. »Dan je čudovit moški in sem vesel in navdušen za oba,« je novico komentiral Bezos, ki je danes s 177 milijardami dolarjev premoženja najbogatejši človek na svetu in to tudi namerava ostati, saj se ni pridružil zavezi Giving Pledge tako kot njegova nekdanja žena. Zavezo, ki spodbuja milijarderje, da donirajo večino svojega bogastva v dobrodelne namene, sta ustanovila Bill in Melinda Gates, MacKenzie Scott, ki je na 22. mestu najbogatejših zemljanov, pa je do zdaj darovala že štiri milijarde dolarjev.

Pripravila Tina Bernik