Devetinpetdesetletna Ghislaine Maxwell je Epsteina spoznala skupaj z Billom Clintonom in princem Andrewom ter se gibala v visokih krogih na obeh straneh Atlantika, zdaj pa ji grozi do 35 let zapora. Aretirali so jo julija lani v ZDA, od tedaj pa je v zaporu v Brooklynu, predelu New Yorka, kjer z njo menda ravnajo naravnost grozljivo. Tako je v izjavi, v kateri prosi za odobritev varščine, sporočil njen brat Ian, ki trdi, da so razmere, v katerih mora živeti, ponižujoče in mejijo na mučenje. Njegova sestra, ki je 24 ur na dan pod nadzorom desetih kamer, biva v celici brez naravne svetlobe, veliki 1,8 krat 2,7 metra, v njej pa sta le betonska postelja in straniščna školjka. Hrana, ki jo dobi, je neprebavljiva in pogreta v mikrovalovni pečici, voda, ki jo ji dajejo piti, pa je rjava. Zaradi vsega tega je, dodaja brat, začela izgubljati lase in vid, težave ima tudi s koncentracijo. Vodstvo zapora obtožb ni komentiralo.