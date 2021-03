»Največji zastoji bodo predvidoma nastajali na severni obvoznici, in sicer ob delovnikih med 7. in 9. uro zjutraj ter med 15. in 17. uro popoldne, ob petkih pa že po 14.30. Prav tako je mogoče zastoje pričakovati na vzhodni obvoznici, predvsem zjutraj od Štajerske in severne obvoznice proti južni obvoznici in dolenjski avtocesti ter popoldne v obratni smeri,« še napovedujejo na Darsu. V času prenove bo skozi predor Golovec prepovedan promet vozil s težo nad 3,5 tone.

Dars voznikom v času prometnih konic priporoča izbiro alternativnih poti. Da bi pripomogli k zmanjšanju gneče na tem odseku, bo Dars v sodelovanju s Slovenskimi železnicami do 15. maja potnikom na železniških progah Kočevje–Ljubljana in Novo mesto–Ljubljana ponudil 50-odstotni popust na enkratne vozovnice. vbr