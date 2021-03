Uvodni dvoboj v dvorani Maxa Schmelinga z zmogljivostjo 12.000 ljudi, ki je zaradi protikoronskih ukrepov brez gledalcev, sta odigrali Nemčija in Švedska. Skandinavci so tri minute pred koncem vodili s 25:23 (prej že s 23:19 in 24:21), a je Marcus Schiller z dvema zaporednima goloma – drugega je dosegel le dve sekundi pred zadnjim znakom sirene – poskrbel za remi (25:25). Po nemško-švedski drami so na igrišče objekta, ki letos praznuje 25-letnico odprtja in katerega gradnja je stala 105 milijonov evrov, stopili Slovenija in Alžirija. Do obračuna v Berlinu sta reprezentanci odigrali sedem medsebojnih tekem (vse je dobila Slovenija), od tega le dve na svetovnih prvenstvih: na Portugalskem 2003 je bilo 35:25 (Ivan Simonović 8 golov, Beno Lapajne 16 obramb), v Tuniziji 2005 pa 33:27 (Sergej Rutenka 13 golov, Lapajne 19 obramb).

Slovenski selektor Ljubomir Vranješ se je odločil, da bo na premieri v Berlinu na tribuni pustil zunanja igralca Nejca Cehteta in Jaka Malusa. Njegov stanovski kolega na alžirski klopi, Francoz Alain Portes (med letoma 2009 in 2013 je bil selektor moške reprezentance Tunizije, nato pa med 2013 in 2016 ženske izbrane vrste Francije), težav z izbiro šestnajsterice ni imel, saj je v Nemčijo pripeljal zelo oslabljeno zasedbo. Le štirje Alžirci igrajo v Evropi, evropski javnosti pa je najbolj znan 25-letni Khalifa Ghedbane, zdajšnji član španskega Ademarja iz Leona. V Španijo je odšel lani, pred tem pa je bil član Vardarja iz Skopja, s katerim je – skupaj s Slovencem Stašem Skubetom – leta 2019 postal tudi klubski prvak Evrope.

Čeprav je Ghedbane že v prvih desetih minutah zbral kar pet obramb, so njegovi rojaki do takrat zaostajali že z 2:7. Nato so se sedemkratni prvaki Afrike – zadnjič 2014 doma - le prebudili, a očitno le začasno: s štirimi zaporednimi goli so se približali na 6:7, toda Slovenci so jim odgovorili z delnim izidom 5:0 v pičlih štirih minutah. Za nameček so Alžirci v tem obdobju ostali še brez stebra obrambe, robustnega Sofiana Bendjilalija, kajti član tunizijskega kluba Club Africain je zaradi grobega prekrška nad Miho Zarabcem dobil neposredni rdeči karton. Vranješeva četa je tudi v nadaljevanju pridno polnila tekmečevo mrežo, Staš Skube je dvakrat poskrbel za rekordnih plus sedem v prvem polčasu (16:9, 17:10), še večji zaostanek Alžirije pa je poleg vratarja Ghedbaneja preprečil strelec petih golov Messaoud Berkous, novopečeni član francoskega Istresa.

V prvi polovici drugega polčasa sta obrambi obeh reprezentanc bolj ali manj počivali, v napadu pa je igra potekala po sistemu »run and gun« (teci in streljaj). To potrjuje tudi podatek, da sta tako Slovenija kot Alžirija v manj kot petnajstih minutah dosegli po enajst golov in izid je bil 28:22. Slovenci so zlahka držali visoko razliko, čeprav sta bila Messaoud Berkous in Abdi Ayoub zelo učinkovita, saj sta skupaj dosegla kar 14 golov oziroma natančno polovico vseh alžirskih. Pri zmagovalcih se je kar enajst od skupno 14 igralcev v polju vpisalo med strelce, Staš Skube pa je s svojim četrtim golom v predzadnji minuti poskrbel za najvišjo prednost Slovenije (deset golov – 36:26) proti reprezentanci, ki je doslej – čeprav že v prejšnjem tisočletju - že štirikrat nastopila na OI: v Moskvi 1980, Los Angelesu 1984, Seulu 1988 in Atlanti 1996.

Kvalifikacijski turnir v Berlinu, 1. krog (danes): Nemčija – Švedska 25:25 (14:13), Slovenija – Alžirija 36:28, 2. krog (sobota, 13. marec): Nemčija – Slovenija (15.35), Švedska – Alžirija (18.00), 3. krog (nedelja, 14. marec): Nemčija – Alžirija (15.45), Slovenija – Švedska (18.15).