Kje je umrl župan Bandić?

Smrt zagrebškega župana Milana Bandića hrvaškim medijem ne da miru, najbolj pa se ukvarjajo s tem, kje natančno je umrl. Takoj po njegovi smrti je bilo javnosti posredovano sporočilo, da mu je odpovedalo srce na njegovem domu v Bužanovoj, nato se je razširila informacija, da je umrl pri prijatelju Sergiju Ivanoviću na Vrhovcu, na koncu pa so mediji odkrili, da so reševalci Bandića prišli reševat na dom njegove sodelavke Natalije Prica, ki živi blizu Ivanovića. Novinarji Indexa so odkrili, da je nujna medicinska pomoč sicer res prišla v stanovanje na Vrhovcu, vendar ne na naslov Ivanovića, ampak nekaj minut hoda od njegovega doma, na naslov Bandićeve sodelavke, od koder so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ga kmalu razglasili za mrtvega. Vodja nujne medicinske pomoči mesta Zagreb tega ni hotel ne potrditi ne zanikati, češ da ne sme posredovati odgovora brez uprave mesta Zagreb, se je pa zato oglasila družina zdaj že pokojnega župana, ki je obsodila namigovanja medijev in blatenje Milana Bandića. Vdova Vesna Bandić in hčerka Ana Marija sta izjavo posredovali prek odvetniške družbe, v njej pa sta med drugim zapisali: »Takoj po smrti pokojnega župana mesta Zagreb Milana Bandića so razni mediji začeli objavljati in širiti žaljiva in obrekljiva namigovanja o pokojniku, zaradi česar so vdrli v zasebnost pokojnika pa tudi v zasebno življenje njegove družine. Družina pokojnika se je v času, ko je pokojnik opravljal funkcijo župana mesta Zagreb, izogibala javnemu življenju in medijem ter to namerava početi tudi v prihodnosti.«