Petega decembra lani je Dijana H., ki je tako kot njen nekdanji partner živela v Švici, svoja dva predšolska otroka predala posebnemu spremljevalcu, da ju je peljal na stik z očetom. Od takrat ju ni več videla.

Nekdanji partner ju je na hitro odpeljal v Slovenijo, natančneje v Zagorje ob Savi. Tam je očitno že prej moral poskrbeti za njune dokumente, celo v vrtec ju je vpisal. Mama je primer prijavila policiji, po nekaj dneh pa so v Švici prejeli informacijo, da se je oče zglasil na centru za socialno delo v Zagorju ob Savi. Tam naj bi nekdanji partner že avgusta lani začel postopek za predodelitev skrbništva njemu. Medtem se je sredi januarja prek mobilne aplikacije slišala z nekdanjim partnerjem in otrokoma.

Primer je prijavila tudi slovenski policiji, kjer so pojasnili, da so policisti skupaj s pripadniki specialne enote policije v soboto na območju Zagorja ob Savi prijeli osumljenca, za katerega je obstajala možnost, da je oborožen in nevaren. Osumljeni se je prijetju upiral, med hišnimi preiskavami na več naslovih osumljenega pa so policisti med drugim zasegli pištolo, naboje in prepovedano konopljo. Sodnik je zanj odredil pripor. Mama otrok je na slovensko sodišče vložila tudi zahtevek na podlagi haaške konvencije za vrnitev mednarodno ugrabljenih otrok. Sodišče ji je ugodilo in izdalo odločbo. A možakar je otroka očitno skril neznano kam. Tudi policija je potrdila, da otrok še niso našli.

Dijana H. je svojo zgodbo izpovedala Slovenskim novicam. Iz nje je mogoče razbrati, da sta oba s partnerjem šla v Švico za boljšim življenjem. Trpljenje Dijane se je začelo kmalu po prihodu v tujino, nanjo se je spravljal tako psihično kot fizično, zaradi pretepanja je pristala v bolnišnici. Končno je zbrala dovolj moči, da ga je zapustila, a je ostala v Švici. Potem je prišlo do najhujšega in zdaj otrok ni videla že več kot tri mesece in ne ve, kje sta. Po njenih besedah je skupaj z njima izginila tudi bivša tašča. pk, sta