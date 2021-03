Ena ključnih tekem bo že ta krog. Mura doma proti Mariboru. Mura, za katero zaradi rdečega kartona ne bo igral branilec Pucko, vendar z Bobičancem in Šturmom deluje kompletno in samozavestno. Proti Domžalam so v gosteh izvlekli remi z igralcem manj. Če hočejo v letošnji sezoni na vrh, morajo Maribor doma premagati in se mu približati na točko. Tako ali tako, ne glede na trenerske napotke, je pričakovati, da jih zna nositi v napad, kar pa bo seveda priložnost za Maribor. Gole lahko pričakujemo na obeh straneh, prav tako več od treh skupno, resda ne spektakularen dvojni znak, se pa zaradi navedenega smiselno zdi nameniti gostom.

Vikend, v katerem se bodo sicer odigrale samo tri tekme, se bo začel v Kidričevem, kjer je Oskarju Drobnetu uspelo stabilizirati vrste Aluminija. Po zmagi nad Bravom Aluminij doma pričakuje Domžale, ki zagotovo prihajajo po zmago in priključek bežeči jim vodilni trojki. Kvota na »oba gol« je spodobnih 1,74, kombinirana stava na zmago gostov in na to, da bosta obe ekipi zadeli, pa 3,85. Zanimiva bo tudi zadnja nedeljska tekma med Koprom in Celjem. Aktualni prvaki so na robu preživetja. Po obetavni predstavi proti Olimpiji, ko so v Ljubljani izgubili minimalno, so pa doma proti Gorici, ki je s »prezračenimi« vrstami vse samozavestnejša, nasedli na kontranapadu. Češki trener Jarošik govori jezik, ob katerem posumiš, da igralcem sploh zmore pojasniti, kaj bi rad. Obenem je nerazumljivo, zakaj iz prvih postav stalno izostaja Benedičič, čeprav je dokazan utrjevalec formacije. A Celju bi lahko nekaj končno uspelo. Recimo remi v Kopru. Koper ima od Celjanov deset točk več in prav tako trenerja, pri katerem lahko prav tako sumimo na nepopolno komunikacijsko opravilnost. Lahko bi Celje tokrat v Kopru priredilo nekaj podobnega, kar je Gorica njim doma kolo prej. Kak nasprotni napad. Igralca za to imajo. Vsaj Kuzmanovića. Lahko bi Celjani celo zadeli prvi. Prav tako ne bo presenetil remi. Tudi z goli na obeh straneh, za kvoto 4,50 oziroma za kvoto 15,25 za remi z več kot dvema goloma.