Ruski klub, najbogatejši v ženski konkurenci v Evropi (proračun več kot 4,5 milijona evrov), si je pred začetkom sezone kot glavni cilj zadal uvrstitev na sklepni turnir najboljše četverice. A zdaj mu grozi, da ne bo napredoval niti med osem najboljših ekip na stari celini, saj je v Ljubljani v sicer oslabljeni zasedbi pridelal pet golov zaostanka (20:25). CSKA, ki je bil v skupinskem delu lige prvakinj drugi najučinkovitejši s skoraj 29 doseženimi goli na tekmo, jih je v Stožicah zabil le 20, ob tem pa je imel – predvsem zaradi fantastične Krimove vratarke Jovane Risović s 26 obrambami – le 41-odstotno uspešnost pri strelih na gol, Krim 51.

Trener Uroš Bregar se dobro zaveda, da je bil dvoboj v Ljubljani le »prvi polčas« boja za četrtfinalno vozovnico, drugi pa bo danes v dvorani Arena Dinamo v Moskvi, tudi s prisotnostjo gledalcev. »Res je, da smo glede na izid prve tekme zdaj mi v nadrejenem položaju, CSKA pa v podrejenem. A ne smemo razmišljati o prednosti, s katero začenjamo povratni obračun. Lahko bi doma zmagali za devet, deset golov, a to ne bi nič pomenilo, ne bi bilo zagotovilo za napredovanje. Če ne bomo na visoki ravni, lahko prednost petih golov izgubimo v manj kot desetih minutah. V Moskvi ne bomo branili prednosti, ampak bomo skušali še enkrat zmagati,« napoveduje Uroš Bregar.

Po neuradnih informacijah se v rusko ekipo vrača tudi 25-letna zunanja igralka in ruska reprezentantka Darja Dmitrijeva, ki je bila zaradi poškodbe kolena na bolniški od začetka februarja. V slovenskem taboru se s tem ne obremenjujejo, Bregar pa se zaveda pomembnosti naloge: »Naša naloga je, da ponovimo obrambo iz Stožic, ki je bila za čisto desetko, in to je bila naša najboljša predstava v letošnji evropski sezoni. V napadu moramo še nekaj dodati, saj imamo še velike rezerve, čeprav smo zabili 25 golov. Imeli smo le štiri zunanje igralke, pravzaprav tri in pol, ker je imela Matea Pletikosić zdravstvene težave. Zato nismo izpeljali veliko hitrih (pol)protinapadov, ker so nam malce pojenjale moči. A zaupam v dekleta in prepričan sem, da nam bo uspel preboj v četrtfinale.«

Kaj bi za Krim – predvsem finančno – pomenila uvrstitev med osem najboljših v Evropi, prva po letu 2014, ni treba posebej pojasnjevati. »To bi bil prekrasen in velik korak naprej,« meni Bregar. Še konkretnejši je klubski predsednik Iztok Verdnik: »Evropske sezone za naš klub še ni konec in verjamem, da je ne bo niti po tekmi v Moskvi. Vse nas je presenetil razplet prve tekme v Ljubljani, in če bodo dekleta nalogo še enkrat opravila na takšni ravni, bomo v Rusiji spet zelo pozitivno presenečeni. Uvrstitev v četrtfinale bi bila pomembna tudi zaradi sedanjih in novih sponzorjev, s pomočjo katerih želimo klub spet postaviti tja, kamor spada – na vrh Evrope.«