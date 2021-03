Janša noče niti po enem letu razumeti tega, da je problem širjenja virusov v zaprtih prostorih brez potrebne ali nujne izmenjave zraka, torej odvajanja izdihanega zraka okuženih oseb. To njegovo nerazumevanje delijo poleg zgoraj omenjenih še dr. Bregantova ter še nekaj ljudi, ki so imeli možnost preprečiti več kot 2000 smrti in tudi izjemno gospodarsko škodo zaradi napačnih ukrepov.

Vsaka aerobna širitev česar koli, najsi gre za bacile, viruse, delce ali pline, se deli v dve fazi. V prvi, ko so stvari v zraku, so stoodstotno odvisne od zračnih tokov, od gibanja zraka. S tem se medicina nikjer in nikoli ne ukvarja, ker je to fizika, strojništvo. V objektih za to skrbi arhitektura, pri produktih industrijsko oblikovanje. Šele takrat, ko stvari vstopijo v telo, pride na vrsto medicina in nato skozi zdravila še kemija.

Prva in ključna stvar reševanja česar koli je, da se nehamo skrivati za kolektivno odgovornost v smislu, da je odločala vlada, strokovna skupina, ministrstvo itd., ampak kaj konkretno je rekla, storila (ali pa ne) točno določena oseba. In če ukrepi ne dosežejo cilja, je treba ugotoviti, zakaj. Ker pa Janša ne razume, da dela napačno, da njegovi podrejeni delajo napačno, je mogoča tudi opcija, da dela to namerno.

Kaj imajo za cilj destruktivni ukrepi Janše in Ciglerja Kralja? Dokazati, da se virusi po zraku ne prenašajo? Da gospoda pri svojih letih v letu dni nista sposobna razumet, da je za preprečitev širjenja virusa primeren enak ukrep, kot ga imata v obliki ventilatorja v stranišču/kopalnici ali z napo v kuhinji doma?

Na osnovi minulega leta opozarjanja ni res, da je ukrepanje Janše, Ciglerja Kralja, Gantarja in drugih rezultat nevednosti ali nerazumevanja. Ali pa prezahtevnost oziroma prekompleksnost vprašanja, zakaj imeti v prostoru, kjer so okužene osebe, ventilator z navzven speljano cevjo, ki preprečuje, da virusi ostajajo v prostoru?

Vprašanje pa je tu tudi za pravosodni sistem. Če namreč vrh države dobiva opozorila o napačni obravnavi epidemije in ne opravi nobene potrebne spremembe, po nepotrebnem umre več kot 2000 ljudi in se naredi ogromna gospodarska škoda, ali je to kaznivo dejanje? Zame je to glede na število smrti že samo pri nas zločin proti človeštvu.

Sicer pa, ker nihče v vladi ne razume tega opozarjanja, bi morda sprožili akcijo, da tako kot za hudo bolne za kakšno redko boleznijo zberemo denar za naročnino na časopis za vlado in ministre, da bi v Dnevniku prebrali, kaj morajo storiti za to, da bi se obseg epidemije bistveno zmanjšal, s tem tudi število mrtvih s covidom-19.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap