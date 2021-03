Velmožje so brundajoč prikimavali, nato pa prešerno zaploskali, kar je pomenilo, da podpirajo županovo idejo. Prvi trenutek niso vedeli, kaj sploh bi postavili v muzej. Nato pa so si bili hitro enotni, da so najpomembnejše njihove slike, ker drugega itak niso imeli pokazati. Da ne bi poleg slik zeval prazen prostor, je župan nadvse butalsko predlagal takoj pozvati vse Butalce, da predložijo za zgodovino butalskega županovanja pomembne stvari in obrazložijo, zakaj bi predlagane stvari postavili v muzej. Kot vedno so se vsi strinjali in takoj pozvali Butalce k delu.

Butalci so bili prav tako navdušeni in so že v nekaj dneh poslali predmete, ki predstavljajo slavno zgodovino Butal, predvsem pa župana, županstva in županovanja. Hkrati so pri vsakem predmetu podali obrazložitev, ki bo vgravirana na tablici. Predmeti in obrazložitve so sledeče:

Nič (samo ploščica z obrazložitvijo): Župan igra vedno na vse ali nič, ko se prepira za prazen nič.

Kolesce: Pravilo v Butalah je, da županstvu manjka več kolesc v glavah kot navadnim Butalcem.

Sol: V županstvu je tekmovanje, kdo ima več soli v glavi, zmaga pa tisti, ki je ima najmanj.

Buča: Ves čas županovanja župan in županstvo sadita in prodajata buče.

Nit: Župan ima pri vodenju županstva vse niti v svojih rokah.

Zvezda: Županstvo in župan sebe stalno kujeta v zvezde, Butalci pa vidijo vse zvezde.

Med: Županovanje pomeni sekiro v medu.

Sekira: Županu je padla sekira v med.

Lasje: Županovanje povzroča Butalcem sive lase, ker so vse odločitve privlečene za lase.

Luč: Butalci so v tunelu, ki na koncu nima luči, in imajo oblast, ki je ne najdeš z lučjo pri belem dnevu.

Rog: Županstvo že 30 let trobi z županom v isti rog, župan pa vedno vse užene v kozji rog.

Dlaka: Ko Butalci predlagajo kaj koristnega, župan išče dlako v jajcu, da se to ne bi uresničilo.

Hruška: Če kdor koli nasprotuje županu, odleti kot hruška.

Jabolko: Med Butalci in županstvom je vedno jabolko spora, kdo je bolj butast.

Jajce: Županstvo in župan ždita na položajih kot koklja na jajcih.

Jegulja: Župan se iz vsake odgovornosti izmuzne kot jegulja.

Kača: Županstvo se vleče kot jara kača, tudi zato, ker ima župan kačo v žepu, ko bi moral kaj dati.

Kocka: Županstvo s svojimi idejami stalno postavlja na kocko dobrobit Butal.

Kostanj: Za županstvo morajo vsi Butalci večkrat po kostanj v žerjavico.

Kremplji: Župan vse velmože drži v svojih krempljih.

Led: Župan ima na jeziku med, v srcu pa led.

Maslo: Za župana je najprimernejši tisti, ki ima največ masla na glavi.

Muha: Župan in županstvo nista od muh, ko imata koga na muhi.

Pepel: Župan se nikoli ne posuje s pepelom, rad pa koga sesuje v prah in pepel.

Perje: Županu najljubše se je bahati s tujim perjem.

Pika: Če kdo kaj reče o županu, ga ima župan takoj na piki.

Preproga: Najbolj pogosta dejavnost županstva v Butalah je pometanje pod preprogo.

Voda: Župan najraje pelje Butalce žejne čez vodo in vedno spelje vodo na svoj mlin.

Žep: Župan dela za svoj žep, za druge pa ima figo v žepu.

Žlica: Če župan želi jesti z veliko žlico, jih mora nekaj utopiti v žlici vode.

Župan in županstvo sta bila zelo zadovoljna s prispelimi eksponati za muzej. Ocenila sta, da veličastno prikazujejo butalsko resničnost v vseh letih županovanja. Menila pa sta, da so predmeti in obrazložitve preveč brezosebni. Zato je treba poudariti župana in županstvo z imeni in priimki, da bo mladež vedela, kdo je najpomembnejši v Butalah. Sklenili so, da bodo vsi ovekovečeni kot izrezki iz fotografij v naravni velikosti. Poleg imena in priimka bo vsakdo navedel, ne kaj je delal, ampak kaj je naredil. Pri nogah pa bo koš za smeti, v katerega bodo obiskovalci muzeja metali vstopnice in smeti. Najbolj zaslužen za butalsko županovanje bo tako tisti, ki bo imel največ smeti.

Tomaž Šumi, Lesce