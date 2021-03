Na občini popustili: po nabrežju tudi kolesarji

Pod pritiski kolesarjev, ki jim je občina v začetku tedna vzela kolesarski pas na Šuštarjevem nabrežju pri Onkološkem inštitutu in drugih klinikah, so na Magistratu popustili in omogočili dvosmerno kolesarjenje po nabrežju. Rešitev ni idealna, je pa vseeno boljša od prepovedi.