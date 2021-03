Sledenje obrazni mimiki nov trend VR

Pandemija novega koronavirusa je bila lepa priložnost za ponudnike izkušenj v navidezni resničnosti. Deloma so jo izkoristili, a tehnologija še naprej ostaja zelo nišna zaradi cene, tehničnih omejitev in pomanjkanja širšemu prebivalstvu zanimivih vsebin. So odgovor sledilniki obrazne mimike za bolj realistične avatarje?