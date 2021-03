Prva je vselej posebna. Tudi tokratna prva tiskovna konferenca v živo v alpski smučarski karavani v tej sezoni. Sicer pri koncu sezone, pred katerim so z vidika slovenskega alpskega smučanja izjemno pomembne tekme svetovnega pokala. Jutri in v nedeljo veleslalom in slalom na 60. Pokalu Vitranc, prihodnji teden pa finale svetovnega pokala v Lenzerheideju. Govorci v Ramada Resortu so bili razposajeni, razvila se je enourna uradna in še polurna neformalna smučarska debata. Glavna slovenska upa Štefan Hadalin in Žan Kranjec sta optimistična pred domačim vrhuncem sezone, njun trener Klemen Bergant je ponosen na prikazano v turbulentni sezoni, vodja reprezentanc Janez Slivnik naveličan vseh koronaprotokolov, vodja panoge Miha Verdnik pa ponosen na podpornike slovenskega smučanja.

Hadalin čuti breme Štefan Hadalin je v tej sezoni najbolj konstanten alpski smučar. Osvojil je točke svetovnega pokala na vseh devetih slalomih sezone, vrhunec pa je s sedmim mestom dosegel na zadnji preizkušnji na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. Vrhničanu manjkajo predvsem vrhunske uvrstitve, saj je na devetih tekmah zasedal mesta med dvanajstim in 26. Posledica tega je, da v razvrstitvi discipline zaseda 23. mesto, kar mu ne zagotavlja mirnega spanca pred finalom svetovnega pokala v Lenzerheideju. »Moji cilji so rezultatski, ne uvrstitev na finale. V tej sezoni sem najbolj ponosen na veleslalomski napredek. Zgodba je zelo kompleksna in očitno sem našel pravo taktiko. Kar zadeva slalom, sem vesel, da dosegam konstantne uvrstitve, ob koncu sezone pa sem očitno najbolje pripravljen. Moj cilj na Pokalu Vitranc je uvrstitev med najboljšo petnajsterico,« napoveduje Štefan Hadalin. Vrhničan je ob krajšem pregledu specifične sezone dejal, da mu večkrat ni najlažje prenašati bremena slovenskih uvrstitev v svetovnem pokalu. Ob koncu uradnega dela nam je dejal, da se zaveda, da ima kot osamljeni Slovenec med slalomsko elito tudi prednost, a da je slovenska reprezentanca z njim in Žanom Kranjcem izjemno majhna v primerjavi z razvitejšimi alpskimi smučarskimi nacijami. »Nismo edini, ki smo v zadnjih dneh trenirali v Kranjski Gori. Smo pa zanesljivo večkrat kot drugi in tukaj smo mi doma. To moramo pokazati tudi na tekmi,« je odločen 25-letni slalomist.

Kranjec vesel, da je, kot je Če bo Žan Kranjec kdaj napisal knjigo, bo velik del vsebine namenil tej sezoni. Tragična smrt očeta, poškodba med sezono, zaradi katere je izpustil dva veleslaloma v Adelbodnu, kjer je lani zmagal, ter težave z opremo med sezono in na začetku v Söldnu so ga pripeljali do tega, da v tekmovalni sezoni ni nastopal kar dva meseca. V zadnjem mesecu je znova ujel tekmovalni ritem in dosegel nekaj vrhunskih veleslalomskih uvrstitev okrog najboljše peterice. Kljub vsem naštetim težavam je v skupnem seštevku šesti veleslalomist sezone. »Tudi sam sem presenečen, da sem uvrščen tako visoko. Zame je predvsem pomembno, da sem še pred koncem sezone ujel tekmovalni ritem. Fizično sicer nisem na ravni začetka sezone, a kljub temu dovolj dobro pripravljen, da lahko optimistično pričakujem konec sezone. Če se mi vse izide, sem lahko konkurenčen najhitrejšim. Storil bom vse, da bom na Pokalu Vitranc najboljši in se bom veselil vrhunske uvrstitve,« je odločen Žan Kranjec. Osemindvajsetletni Vodičan se zaveda, da ima slovenska reprezentanca v Kranjski Gori prednost pred tekmeci. Še zlasti v tej sezoni, ko so poligon presmučali največkrat v zadnjih letih. »Čeprav po vsem svetu ni gledalcev, jih bom tokrat zelo pogrešal. Lepo je svoje znanje deliti z najbližjimi podporniki. Po drugi strani bom imel manj obveznosti in se bom lahko bolj posvetil svojemu smučanju,« pravi Kranjec.