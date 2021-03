Google je v svojo aplikacijo za SMS-sporočila na androidnih telefonih google messages uvedel zelo koristno možnost pošiljanja SMS-sporočil ob določenem času. Storitev je na voljo na najnovejši različici aplikacije (verzija 7.4.050.), ki so jo ponekod po svetu že preizkusili, a je bila v trenutku pisanja tega besedila očitno še nedostopna za slovenske uporabnike. Upamo, da se to v kratkem spremeni.

Storitev je zelo koristna. Uporabniku omogoča, da spiše SMS-sporočilo ter nato nastavi uro in datum, ko naj jo program pošlje naslovniku. To bo prišlo prav vsem, ki želijo vnaprej pripraviti avtomatizirana SMS-sporočila ob rojstnih dnevih in podobnih osebnih praznikih oseb, ki jih poznajo, a jim ne pomenijo dovolj, da bi jim čestitali osebno oziroma (zaradi korone) vsaj prek telefonskega klica. Prav bo prišlo tudi šefom, ki raje kot po elektronski pošti komunicirajo s pomočjo SMS-sporočil, a hkrati dovolj spoštujejo zasebno življenje zaposlenih, da jim želijo sporočila poslati takoj, ko se to spet spodobi. Navsezadnje bo koristno tudi za vse druge, ki smo kratkega spomina in smo se doslej odločali SMS-sporočila poslati tudi ob manj primernih trenutkih, ker se bojimo, da bomo sicer pozabili.

Kako nastavimo pošiljanje z odlogom? Za določitev ure in datuma pošiljanja SMS-sporočila moramo v aplikaciji google messages dovolj dolgo držati prst na ikoni za pošiljanje SMS-sporočila (puščica oziroma papirnato letalo, ki gleda proti desni, s podpisom »SMS«), da se odpre oblaček z dodatnimi možnostmi. Če boste ikono za pošiljanje zgolj kliknili, bo sporočilo poslano takoj. Doslej se je ob daljšem držanju ikone odprlo okence za dodajanje oznake »nujno« in zadeve »sporočila«. V novem oblačku posodobljene aplikacije pa se bodo pojavili samodejno predlagani termini za pošiljanje sporočila. Seveda bo uporabnik lahko tudi sam določil datum in uro pošiljanja na minuto natančno. Ko nastavljanje termina za pošiljanje končamo, pritisnemo »shrani« in nato »pošlji«. Da ne bi ponesreči vsebine sporočila poslali, preden bi to želeli, je priporočljivo, da se sprva nastavi čas pošiljanja in šele nato vnese vsebina sporočila. Da ima sporočilo nastavljen datum pošiljanja, vemo po tem, da ima ikona za pošiljanje priključeno še ikono majhne ure. Poleg besedila lahko v sporočila seveda vnesemo tudi fotografije in videe, vsebino je mogoče tudi poljubno spreminjati do trenutka, ko je sporočilo naposled poslano. Mogoče je tudi spremeniti trenutek pošiljanja. To dosežemo s klikom na ikono ure.