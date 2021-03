Nova naprava omogoča bistveno povečano in bistveno bolj obsežno genetsko, epigenetsko in genomsko diagnostiko otrok z redkimi boleznimi. Preiskave bodo bolj natančne in povedne, vzorcev ne bo več treba pošiljati v tujino, saj se celoten postopek od odvzema DNK do končne analize zdaj opravlja znotraj pediatrične klinike, so pojasnili v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.

Naprava bo omogočila tudi boljše sledenja virusnim različicam novega koronavirusa, saj to v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) poteka tudi v laboratoriju ljubljanske pediatrične klinike.

»Dejstvo je, da s sekvenciranjem dajemo dodaten zagon temu, da gremo proti izhodu iz epidemije, in da obvladujemo čim več deležnikov, ki vplivajo na potek epidemije,« je ob prevzemu sekvenatorja v izjavi za medije dejal minister za zdravje Janez Poklukar. »Pred dobrim mesecem smo začeli sekvenciranje genomov novega koronavirusa. Predvsem nas zanima, kako se v državi te različice pojavljajo in širijo. Ta nova pridobitev bo zelo pomembno povečala kapacitete za delo na tem področju,« pa je ocenila direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik.