Zadnja pika: V boj, v boj…

Težko je neprizadeto gledati nadčloveško naprezanje za pluralizacijo in demokratizacijo medijske krajine, slovenske in evropske, ter mukotrpno razkrivanje nevarnosti skrajno levega odklona zahodne Evrope, ki tako skrbi našo politično elito. Še včeraj trdni stebri demokracije svetovne civilizacije tonejo v blato levega ekstremizma. Nihče, razen budnih sil na Gregorčičevi, ne ukrepa zaradi blatenja bratskih nam Poljske in Madžarske, pa zaradi pretirane solidarnosti z begunci in strpnosti do pripadnikov vere, katerih sveta knjiga Koran je po besedah velikega slovenskega misleca in poznavalca religij, v prostem času tudi premierja, povzročila v zgodovini več gorja kot katerakoli druga knjiga. Razen morda Kardeljeve biblije Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, ki se jo je naš premier naučil na pamet med pohodom v Titovo Jajce v počastitev dneva AVNOJ in zato dobro pozna njene smrtonosne učinke. Da smo si na jasnem, razmere so nadvse resne.