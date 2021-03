Hkrati so v EBU, potem ko so skladbo podrobno preučili, zapisali tudi, da aktualni odzivi na belorusko skladbo lahko ogrozijo ugled tekmovanja za pesem Evrovizije. »Pisali smo televiziji BTRC, ki bdi nad belorusko delegacijo na Evroviziji, in jih obvestili, da skladba v aktualni obliki ni primerna za tekmovanje,« piše v četrtkovem sporočilu EBU.

V zvezi so zahtevali tudi, da naj Belorusija prijavi prirejeno različico skladbe Ya Nauchu Tebya (I'll Teach You) skupine Galasy ZMesta ali pa celo novo pesem, ki bo ustrezala pravilom tekmovanja. »V kolikor jim ne uspe, se lahko zgodi, da bo Belorusija iz tekmovanja izključena,« so še zapisali v EBU.

Britanski The Guardian je medtem poročal, da naj bi se beloruska skladba norčevala iz beloruskih protestnikov, ki nasprotujejo vladavini Aleksandra Lukašenka. Britanski medij še navaja, da naj bi skladbo, ki naj bi maja Belorusijo zastopala na Evroviziji v Rotterdamu, izbrali kar na BTRC, brez glasovanja javnosti, kot so to počeli v minulih letih.

Galasy ZMesta so napreč podporniki Lukašenkovega režima, na svoji strani pa so zapisali, da ne morejo biti indiferentni ob tem, »ko skušajo protestniki zlomiti deželo, ki jo ljubimo in v kateri živimo«. Frontman skupine Dmitry Butakov, ki je nekoč delal v vojski kot prevajalec, pa je dejal, da mu je blizu sovjetska miselnost, ter da še vedno žaluje za razpadom Sovjetske zveze, je še pisal The Guardian.