Rin Tin Tin Nemški ovčar (1918–1932), ki so ga ob koncu prve svetovne vojne ameriški vojaki našli v Franciji, je najprej postal maskota ene od vojaških enot, potem pa je z njimi odpotoval v ZDA. Vojak, njegov lastnik in dreser Lee Duncan ga je usmeril v Hollywood, kjer je igral od leta 1922 (prvi film je bil Mož s Hudičeve reke) do leta 1931. Bolj ali manj v glavnih vlogah je nastopil v 29 uspešnicah. Njegova smrt je bila nacionalna katastrofa, hkrati pa je dobil prestižno zvezdo na hollywoodski promenadi slavnih. Rin Tin Tin sicer ni bil prvi slavni pes, ki je nastopil v filmih. Pred njim je bil to Strongheart, ki pa se uspehom Rin Tin Tina ni niti približal. Je pa dejstvo, da sta oba zvezdniška psa veliko naredila za popularnost pasme nemških ovčarjev kot hišnih psov. Po Rin Tin Tinovi smrti so iznajdljivi producenti v nekaterih filmih uporabljali njegove naslednike: Rin Tin Tina jr. in Rin Tin Tina III., a njegovi potomci, če so to res bili, niti približno niso imeli takšnega talenta za igro kot njihov predhodnik. Posnetkov četrtega Rin Tin Tina v petdesetih letih sploh niso hoteli predvajati javnosti.

Cheeta Po knjigi o Tarzanu Edgarja Rica Burroughsa iz leta 1912 je kmalu nastala serija filmov, ki so bolj ali manj zvesto posnemali globalno uspešnico in bili celo bolj popularni od knjige. Ob Tarzanu, človeku iz džungle, ki so ga vzgojile opice, je v filmih nastopala tudi opica Cheeta, ki jo je igralo več različnih opic. Prvi in menda najbolj nadarjen je bil šimpanz Jiggs (1929–1938), ki je igral svoje vloge v devetih filmih, tudi v prvih dveh filmih o Tarzanu (od leta 1932 do leta 1938). Njegova lastnika in dreserja sta bila Tony in Jacqueline Gentry.

Lassie Po knjigah o Lassie izpod peresa Elizabeth Gaskell in Erica Knighta je leta 1943 nastal film Lassie se vrača, ki je med zvezde katapultiral Elizabeth Taylor, eno največjih igralk vseh časov. Težava je bila v tem, da je glavno žensko vlogo igral samec Pal, pes, dolgodlaki škotski ovčar (1940–1958). Čeprav je Pal izhajal iz pomembnega legla, ni veljal za velikega psa, pravzaprav so ga prodali za hišnega psa. A se je hitro učil. Igral je v sedmih celovečernih filmih in dveh televizijskih. Rudd Wheaterwax, njegov dreser, je o Palu napisal knjigo.

Babe Film o prašički, ki si je želela biti pastirski pes, je bil v prvi verziji leta 1995 velika uspešnica. Vložili so okoli 30 milijonov dolarjev, zaslužili so okoli 250 milijonov. A če si želite izvedeti kaj več o mali svinji, ki je Babe igrala, nimate nobenih možnosti. V njeni vlogi se je namreč izmenjalo kar 48 malih svinj. Razlog? Mali prašički zelo hitro rastejo in za dolgotrajno snemanje niso bili dolgo primerni. V filmu je skupaj nastopilo kar 970 različnih domačih živali. Mimogrede, film Babe je bil v nekaterih islamskih državah prepovedan.

Hačiko Resnična zgodba iz dvajsetih let prejšnjega stoletja o prijaznem japonskem psu pasme akita, ki hodi čakat gospodarja na postajo tudi dolgo po tem, ko ta umre, je doživela dve izjemno uspešni filmski verziji. Japonsko in ameriško. Japonski film je prišel v kino leta 1987 in gladko postal najbolje prodajan film leta. Leta 2009 so tragično zgodbo priredili v Hollywoodu, v glavno vlogo lastnika postavili Richarda Gera in zaslužili kakih 30 milijonov dolarjev. Prijaznega japonskega psa so v različnih starostih igrali trije dresirani psi: Layla, Chico in Forrest.

Cat V enem najpomembnejših beatniških del Zajtrk pri Tiffanyju iz leta 1961 nastopa maček z imenom Cat – verjetno edina prava ljubezen nestanovitne prostitutke Holly Golightly, ki jo igra Audrey Hepburn. V filmu, ki ga je po velikem romanu legendarnega Trumana Capoteja iz leta 1958 režiral Blake Edwards, ima mačka z imenom Cat pomembno vlogo predvsem v končnici filma. Oranžno žival je igral Orangey (1951–1967), šolan ali, če hočete, dresiran maček, ki je nastopil v desetih celovečernih filmih in še približno toliko televizijskih filmih.

Ovca Če hočete ugibati, zakaj je bil film enega najboljših ameriških režiserjev Woodyja Allena Vse, kar ste hoteli vedeti o seksu – pa niste upali vprašati v nekaterih državah prepovedan, vam lahko namignemo: zaradi ovce. Film je sestavljen iz sedmih zgodb in v eni od njih, ki ima naslov Kaj je sodomija, se zdravnik dr. Ross, ki ga igra Gene Wilder, zaljubi v ovco (Sheep), ki mu jo na pregled kot svojo partnerico prinese armenski pacient. Zaradi nesrečne ljubezni zdravnik izgubi službo in propade. Film med drugim pokaže ovco in zdravnika v postelji v hotelski sobi, potem ko sta imela spolni odnos.

Beethoven Serijo družinskih filmov o psu, ki nosi ime slavnega skladatelja, so začeli predvajati leta 1992. Ob Charlesu Grodinu in Bonnie Hunt je v glavni vlogi bernardinec, ki simpatično skrbi za komične situacije. Že prvi del je požel ovacije gledalcev in ob vložku 18 milijonov zaslužil skoraj 150 milijonov dolarjev. Vlogo Beethovna so zaupali šolanemu bernardincu Chrisu, ki je imel kar 12 pomočnikov in kaskaderjev. A to je bil šele začetek – v drugem delu je ob dveh glavnih psih nastopilo več kot 100 mladičev, ki so jih po snemanju predali lastnikom.

Joey Plemenitega angleškega polnokrvnega konja Joeyja je v glavni vlogi filma Grivasti vojak iz leta 2011 igralo, reci in piši, 14 različnih konjev. Osem odraslih in šest mlajših. V nekaterih spektakularnih prizorih filma je bilo uporabljenih kar 280 konjev. Imeli so štiri trenerje konjev, da o maskerjih in kostumografih, ki so skrbeli za njih, niti ne govorimo. Zgodba o usodi konja in njegovega lastnika je postavljena v čas prve svetovne vojne, film pa je po romanu Michaela Morpurga ter scenariju Leeja Halla in Richarda Curtisa posnel Steven Spielberg.