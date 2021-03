Srđan Gojković Gile: Z albumom Paket aranžman smo uničili udoben svet rockovskih dinozavrov

»Nihče, nihče, nihče kakor jaz,« je bil neprilagojen krik, ki se je razlegel med mladino pred skorajda natanko 40 leti. Prihajal je s kompilacijske plošče Paket aranžman, ki je s svojo svežo in neponarejeno energijo opredelila prihajajoč novi val. Album je namreč z nami komuniciral na nov in drugačen način. Postal je manifest nove generacije, ki ga je posvojila in začela živeti po njegovih načelih. Skupine VIS Idoli, Šarlo akrobata in Električni orgazam so z njim jugoslovansko rockovsko kulturo popeljale v svet in svet pripeljale k nam. V samo nekaj mesecih obstoja so namreč prevrednotile do tedaj prevladujoč punkovski etos, saj so natančno vedele, kaj hočejo, in da to, kar hočejo – hočejo takoj. Kulise so bile porušene, začela so se osemdeseta in svet je bil znova mlad. Pred nekaj tedni osvežena in reizdana vinilna plošča je bila razgrabljena v samo nekaj dneh. Tudi ponatis ponatisa čaka podobna usoda. Spomine na enega ključnih trenutkov v rokenrolu sedme republike je z nami delil frontman skupine Električni orgazam – Srđan Gojković Gile.