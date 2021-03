#foto 60 let Pokala Vitranc: Naši vozili brezhibno, a prepočasi

Priče prvega smučarskega tekmovanja za pokal Vitranc v Kranjski Gori danes gotovo komaj verjamejo, da je od takrat minilo že 60 let. Pa je. Mednarodno tekmovanje FIS A, kot so se pred uvedbo svetovnega pokala leta 1967 imenovala smučarska tekmovanja najvišje ravni, je na strminah Zgornjesavske doline potekalo 4. in 5. marca 1961.