Primož Roglič (Jumbo-Visma) je dobil še drugo etapo na letošnji izvedbi dirke proti soncu. Tudi tokrat brez prave pomoči ekipe, a z izjemno iznajdljivo, pretkano vožnjo v zadnjem kilometru dirke. Etapa se je zaključila s sprintom glavnine, pri čemer je ves zadnji kilometer in pol cesta vodila navzgor. Nekdanji smučarski skakalec je ob tem še enkrat več pokazal, da je rojen zmagovalec. Kljub temu, da je v zadnjem kilometru ostal brez pomočnikov, si je namreč kar sam izboril izjemno pozicijo za ciljni sprint. Ker je bil zaključek strm in je bil tempo zelo hud, je še pred samim sprintom odpadel najboljši sprinter na dirki Sam Bennett, priložnost pa je zagrabil ravno Roglič.

Ta se je ves čas zadrževal na drugem mestu glavnine, nato pa prvi odgovoril na napad enega izmed kolesarjev. Ko je ta omagal, je sam prevzel vodstvo in v zadnjih 150 metrih ga ni več izpustil. Tako je še enkrat več potrdil, da lanski dve zmagi v sprintu na Vuelti nista bili naključni, ampak da se odlično znajde tudi v takšnem položaju in da lahko razvije izjemno hitrost. »To je res 'kul', da zmagaš na tak način. Zopet nekaj novega zame, res sem srečen. Veliko mi pomeni tudi, da je družina zopet ob meni. Tudi zato sem imel morda močnejše noge. Zelo sem zadovoljen, da sem znova zmagal na etapi,« je bil po zmagi navdušen Roglič.

Kako dober je Roglič v sprintih in kako odmevna je njegova zmaga, kažejo tudi današnji rezultati, saj je poleg Bennetta, ki je omagal, za seboj pustil tudi take sprinterske šampione, kot sta Chrisophe Laporte (Cofidis) in Michael Matthews, ki sta bila danes prva kolesarja, ki sta Slovenca gledala v hrbet. Roglič je za zmago prejel 10 bonifikacijskih sekund in tako prednost v skupnem seštevku povečal na 41 sekund pred Nemcem Maximilianom Schamannom (Bora-Hansgrohe). Tretji Ion Izaguirre (Astana) zaostaja še dodatnih devet sekund.