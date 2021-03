Uničevanje in poniževanje državnih institucij je škodljivo za vse

Štiri leta in pol sem sodnica na ustavnem sodišču. V tem času sem poleg sedanjih spoznala tudi večino sodnic in sodnikov prejšnje sestave ter se podrobno seznanila z načinom odločanja na plenumskih, senatnih in dopisnih sejah. To je dovolj dolgo obdobje, da od blizu poznam tudi delo svetovalk, svetovalcev in sekretarja ustavnega sodišča. Znano mi je tudi, koliko dela opravijo v administraciji, tehničnih in drugih podpornih službah. V času epidemije sprejemna pisarna ustavnega sodišča deluje nepretrgano izključno zaradi požrtvovalnosti nekaterih posameznic, imen katerih javnost ne bo nikoli izvedela. Odločanje ustavnih sodnic in sodnikov je samo vrh ledene gore, ki je javnosti viden. Pod gladino utripa utečen mehanizem, sestavljen iz neštetih drobnih, a nepogrešljivih opravil: od tega, kdo in kako sprejema pošto ter dodeli spis sodniku/ci in svetovalcu/ki, do tega, kdaj in kako se izglasovana odločitev vroči strankam. Kadar posamezniki blatijo ustavno sodišče, pogosto pozabijo, da ne gre le za sodnike in sodnice.