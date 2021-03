Moč izvršilne oblasti: Vlada kot velikanska črna luknja

Ustavno sodišče v svojih odločbah pogosto razlaga načelo delitve oblasti iz drugega odstavka 3. člena ustave. Državna oblast se po našem vrhovnem dokumentu izvaja po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Gre za temeljno načelo organizacije državne oblasti in tudi za eno od temeljnih ustavnih načel. Kot je poudarilo ustavno sodišče že leta 1994, je za sodobno pojmovanje tega načela značilno, da so organi, ki opravljajo temeljne funkcije državne oblasti, pri svojem delovanju relativno samostojni in neodvisni od drugih organov, tako da nobeden od njih ne more prevladati. Med njimi obstaja prefinjen sistem vzajemne kontrole, omejevanja, brzdanja, prepletene soodvisnosti in ravnovesja.