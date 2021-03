Vojna je izgubljena

Pred enim letom, bila je sreda 11. marca, sem sedel v tonskem studiu, ko sem od prijatelja, s katerim ob ponedeljkih igrava košarko, dobil sporočilo, da sta njegova sodelavca okužena z novim koronavirusom in da so zato vse v podjetju poslali domov. Pripisal je, da mi ni treba skrbeti, ker on pred ponedeljkom, ko sva se nazadnje videla, ni bil v stiku z njima. Malo zatem je neki drugi prijatelj sporočil, naj se pripravimo na epidemijo, ker je bilo pet potrjeno okuženih ljudi v soboto v Cirkusu, kjer je proslavljalo uspešno opravljen magisterij enega izmed njih. Kakšno uro pozneje sem izvedel, da so zaprli Ekonomsko fakulteto, odpovedali predavanja, učitelje in študente pa poslali domov.