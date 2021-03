Ugotavljajo, da lahko različna ultravijolična svetloba pripomore k boljšemu uspevanju semen in rastlin. Že lep čas se tako modra in rdeča svetloba uporabljata v rastlinjakih za pospešitev razvoja pridelkov. Zdaj je to znanje Roosegaarde s pomočjo strokovnjakov prenesel tudi na prosto. Izbral si je 20.000 kvadratnih metrov veliko polje v osrednji provinci Flevoland, kjer je med zasajen por postavil majhne rdeče in modre luči, ki se napajajo s sončno energijo. Vsak dan po sončnem zahodu polje za nekaj ur dobiva še dodatno svetlobo. Cikel rasti pridelka je tako podaljšan, poleg tega je modro-rdeča osvetlitev tudi prava paša za oči. Skupaj z biologi je Roosegaarde tudi pazil, da osvetlitev polja ne povečuje svetlobne onesnaženosti in je nemoteča za živali. Poleg povečane proizvodnje poljščin bi takšen dodaten način skrbi za rastline utegnil povečati tudi njihovo odpornost pred škodljivci in celo za polovico zmanjšati uporabo pesticidov, kar bi imelo še dodaten pozitiven učinek za prst. Odkar polje pri kraju Lelystad vsak večer zažari v modro-rdeči barvi, Roosegaarde dobiva pošto zainteresiranih kmetov z vsega sveta. Njegov prispevek k trajnostnemu razvoju utegne tako postati tudi izvozni artikel, saj bo projekt predstavljal na vseh celinah. Biologi ob tem dodajajo, da je možno za vsako poljščino posebej najti tisto kombinacijo običajne in ultravijolične svetlobe, ki bi blagodejno vplivala na njeno boljšo rast.