Subjektiv: Z egoizmom v približek nekdanje vsakdanjosti

Polom. Sramota. Katastrofa. Čas je za odstop. Takšni in podobni so bila naslovi poročil o poteku cepljenja. V Nemčiji. Prebiranje medijskih zgražanj zaradi zapletov in afer, povezanih s (pre)počasno vakcinacijo prebivalstva, v Sloveniji vzbuja predvsem muzanje. Nemogoče si je zamišljati, kakšne bi bile naslovnice, če bi bili soočeni s slovensko cepilno kampanjo.