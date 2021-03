Raziskovalci ugotavljajo, da je v sodobnem času precej več rojstev dvojčkov kot še pred nekaj desetletji. Na vsakih 84 porodov se namreč rodijo dvojčki, kar pomeni 1,6 milijona novorojenih dvojčkov na leto. Globalno se je zadnjih štirih desetletjih število novorojenih dvojčkov povečalo za tretjino, v nekaterih posameznih državah pa tudi za precej več.

Znanstveniki so analizirali podatke o rojstvih med letoma 2010 in 2015 v 165 državah, kar zajema 99 odstotkov svetovnega prebivalstva. V 112 državah pa so preučili tudi podatke iz obdobja med letoma 1980 in 1985. Globalno gledano se je število rojstev dvojčkov od leta 1980 z 9 na 1000 rojstev povzpelo na 12, a so številke med državami precej različne. Največ rojstev dvojčkov beležijo v Severni Ameriki, Evropi in Aziji. »Absolutno število rojstev dvojčkov se je povečalo povsod razen v Južni Ameriki. V Afriki je sicer to povečanje skoraj v celoti rezultat rasti prebivalstva,« pojasnjuje Chrisitaan Monden, profesor sociologije in demografije z oxfordske univerze.

Do spočetja identičnih dvojčkov pride takrat, ko se oplojeno jajčece spontano razdeli na pol, do spočetja dvojajčnih pa kadar se sprostita dve jajčeci, ki ju oplodita dve semenčici. Dandanes sicer večina dvojčkov nastane kot rezultat hormonskih terapij za zdravljenje neplodnosti ali pri umetni oploditvi, pri kateri zaradi večje možnosti uspeha v maternico pogosto vstavijo več kot en embrio. Slednje v zadnjem obdobju zaradi povečanega tveganja za zdravje sicer v več državah odsvetujejo.