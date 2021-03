Eden od policistov je brez odlašanja skočil v ledeno mrzlo jezero in osebo nad gladino držal do prihoda čolna, kamor sta jo povlekla skupaj z domačinom. Pri iznosu zelo podhlajene osebe iz vode so pomagali tudi blejski gasilci, so današnje dogajanje ob jezeru povzeli na kranjski policijski upravi. Ob tem so se zahvalili tako prijaviteljici kot vsem, ki so pomagali pri reševanju.

Na policiji ob tem opozarjajo, da ključno vlogo poleg neposredne pomoči v takih trenutkih odigra tudi takojšnja prijava dogodka in izredno hitra izmenjava informacij med pristojnimi centri za sprejem nujnih klicev na številkah 112 in 113.