Pavel Gantar o tem, da vsem političnim akterjem ustreza, da se je Erjavec politično upokojil

“Kar me je pa res presenetilo, je to, da po objavi te novice o zaposlitvi v Iskratelu ni bilo na družbenih omrežjih in drugje nekega velikega začudenja ali zgražanja, kot je v navadi, ko gre politik na tako visoko mesto. Kar pomeni, da je pravzaprav vsem političnim akterjem v parlamentu ustrezalo, da se Erjavec umakne iz politike v kakšno ugledno službo, kjer mu bo tako rekoč prepovedano se ukvarjati s strankarsko politiko.”