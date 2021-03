Sistem VisionAnchor temelji na sidrni boji s podvodno kamero in lokacijskim modulom, ki uporabniku omogoča, da položaj sidra spremlja na svojem pametnem telefonu. Dodatno je VisionAnchor opremljen tudi z varnostnim sistemom, ki v primeru nevarnega premika sidra sproži alarm in s tem uporabniku omogoči, da pravočasno ukrepa. Produkt pa prinaša tudi rešitve za varovanje območij z zaščitenim podvodnim rastjem, kot so koralni grebeni in ogrožena morska trava Posidonia oceanica.

»Uvrstitev v sam vrh evropskih zagonskih podjetij je za nas velik poklon in dokaz, da razvijamo sistem, ki prinaša uporabne rešitve tako za same uporabnike kot tudi za ohranjanje našega planeta,« je povedal eden izmed ustanoviteljev podjetja Matija Jašarov. Kot dodaja, jim bo finančna investicija omogočila, da bodo VisionAnchor že v prihodnjih mesecih ponudili v testiranje prvim uporabnikom.

Agencija z razpisoma MyGalileoSolution in MyGalileoDrone spodbuja ter usmerja novo generacijo podjetnikov in zagonskih podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem inovativnih rešitev, vezanih na uporabo evropskega vesoljskega prostora. Pri tem v sklopu kategorije MyGalileoDrone išče rešitve, ki podpirajo prednostne naloge Evropske unije, med katerimi so evropski zeleni dogovor, evropska digitalna strategija in spodbujanje evropskega načina življenja, v kategoriji MyGalileoSolution pa tudi podjetja, ki dodatno naslavljajo strateške izzive, kot so krizne razmere, pametni promet, digitalizacija in kibernetska varnost. Na razpis se je letos prijavilo 355 ekip iz različnih članic Evropske unije. rš