Včeraj je bilo opravljenih tudi 25.447 hitrih antigenskih testov. Podatke o številu hospitaliziranih in umrlih še čakamo.

Po cepljenju šolnikov Kacin napovedal dvig starostnega praga za uporabo cepiva AstraZenece

Slovenija nadaljuje uporabo cepiva AstraZenece, je dejal koordinator za logistični del množičnega cepljenja Jelko Kacin. O tem danes razpravlja svetovalna skupina za cepljenje, a je po Kacinovih informacijah stališče glede nadaljnje uporabe enotno. Napoveduje tudi dvig starostnega praga za uporabo tega cepiva nad 65 let, potem ko cepijo šolnike.

Ob robu današnjega obiska Zdravstvenega doma Kamnik je Kacin komentiral tudi pojav stranskih učinkov po cepljenju dela velenjskih učiteljev, zaradi česar so na eni od osnovnih šol morali danes odpovedati pouk. Kot je dejal, so v Velenju na veliko tarnali zaradi bolečin v ramenu, a verjame, da bo konec tedna vse v redu in bo pouk v ponedeljek lahko potekal normalno.

»Reakcija po cepljenju je znak, da se vaš organizem upira in da se cepljenje prijemlje. To je uspeh cepljenja. To je dokaz, da se organizem bori in da bo čez dan ali dva pripravljen na veliko hujše preizkuse,« meni Kacin. Če se kdo ne bo cepil, naj čim prej pove, saj na tisoče ljudi čaka na svoj odmerek, je še dodal.

Po Kacinovi oceni bo v prihodnjem tednu s prvim odmerkom cepiva cepljenih okoli deset odstotkov prebivalcev in če bodo cepljenje nadaljevali s takim tempom, bo do konca junija cepljena polovica prebivalcev.