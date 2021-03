Svetila gazele Intra lighting nagrajena za odličen dizajn

Mednarodni muzej arhitekture in dizajna Chicago Athenaeum je v dizajnerskih svetilih mirenske gazele Intra lighting prepoznal takšno izjemnost, da je njihove svetlobne rešitve black hole, pixy, eye in vyko nagradil s kar štirimi nagradami za odlično oblikovanje good design award. Gre za najprestižnejše dizajnersko priznanje na svetu, ki upošteva inovativnost, uporabnost in estetiko. Chicago Athenaeum nagrade že 70 let podeljuje na različnih področjih z namenom izpostavljanja vrednosti kakovostnega dizajna in njegovega učinka na človeka in okolico. O nagradah odločajo prvovrstni strokovnjaki, ki v izboru presojajo prijavljene rešitve. V izboru z izdelki vsako leto sodelujejo številni prijavitelji – oblikovalci in izdelovalci prihajajo iz več kot 50 držav.