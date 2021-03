Mnenja o policijski uri: zjutraj proti, zvečer za?

Da policijska ura ostaja v veljavi, naj bi na zadnji seji vlade vztrajala strokovna skupina za covid-19, ki uvedbe tega ukrepa sicer nikoli ni predlagala. A strokovno omizje očitno ni enotno. Nekateri člani skupine so ukrep že večkrat kritizirali, drugi so bili sprva proti, a so si zdaj premislili.