V 29-članski slovenski delegaciji (18 igralcev in 11 članov strokovnega štaba), ki je iz Zreč z avtobusom odpotovala proti Dunaju in se po prespani noči zgodaj zjutraj z letalom odpravila proti Berlinu, ni bilo levokrilnega igralca Tilna Kodrina. Celjan, ki je večino nedavnega SP v Egiptu zaradi koronavirusa preživel v karanteni v Kairu, je »padel« na magnetni resonanci mečne mišice desne noge, ki je pokazala natrganino, zato je moral ostati v domovini. Več sreče kot Kodrin, Borut Mačkovšek in Nik Henigman je imel Darko Cingesar, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil torkovo tekmo proti Poljski v Celju, zato je bil med potniki za Berlin. Slovenci so včeraj srečno prispeli v nemško prestolnico, opravili testiranje na koronavirus (vsi so bili negativni) in nato še uvodni trening v dvorani Maxa Schmelinga, ki nosi ime po nekdanjem svetovnem prvaku v boksu, ki je leta 2005 umrl pri častitljivih 99 letih.

Slovenija je doslej trikrat nastopila na OI: v Sydneyju 2000 (8. mesto, selektor Leopold Jeras), Atenah 2004 (11., selektor Tone Tiselj) in Riu de Janeiru 2016 (6. mesto, selektor Veselin Vujović), zdajšnji selektor Ljubomir Vranješ pa želi v slogu znane igre štiri v vrsto svojo ekipo pripeljati v Tokio. Kot reprezentant Švedske je bil evropski (trikrat – Italija 1998, Hrvaška 2000, Švedska 2020) in svetovni prvak (enkrat – Egipt 1999), manjka mu zgolj še olimpijska zlata kolajna (v Sydneyju 2000 je osvojil srebro). V napovedih sicer pregovorno previdni Vranješ je pred odhodom v Berlin nepričakovano dejal: »Nastop na olimpijskih igrah so sanje vsakega, ki se ukvarja s športom. Moje sanje so – s Slovenijo želim osvojiti olimpijsko zlato.«

Alžirci z velikimi težavami A pot do tja bo dolga in težka, kajti najprej je treba osvojiti eno izmed prvih dveh mest na kvalifikacijskem turnirju v Berlinu. Prva ovira bo že danes Alžirija, ki je na januarskem SP v Egiptu osvojila 22. mesto med 32 reprezentancami. Alžirci pod vodstvom 59-letnega francoskega selektorja Alaina Portesa, ki je kot igralec osvojil bron na OI 1992 v Barceloni, so imeli v pripravah na Berlin veliko težav. Precej igralcev je nastop odpovedalo iz različnih razlogov (poškodbe, koronavirus, težave z vizumi, družinski razlogi…), zaradi zaprtja državnih meja v domovini s 1. marcem pa so imeli velike zaplete še pri organizaciji priprav. Najprej so jih želeli opraviti v Parizu, a se je zapletlo z vizumi, nato v Berlinu, toda stroški so bili previsoki, na koncu pa so jih izpeljali kar v domovini v okrnjeni zasedbi in brez selektorja. Kljub vsem težavam Alžirije selektor Vranješ opozarja, da ne gre za eksote, čeprav stavnice govorijo drugače: kvota za zmago Slovenije je le 1,03, na uspeh tekmecev kar 15,50. »Alžirci imajo v napadu od 12 do 15 uigranih akcij, ki jih izvajajo zelo dobro, naši torkovi nasprotniki Poljaki so imeli le štiri. Zunanja linija je zelo dobra, prav tako so dobri v obrambi in (pol)protinapadih, so veliki in agresivni, toda imajo tudi slabe točke. Ne, o njih ne bom javno govoril, a jih bomo seveda želeli izkoristiti. Ne smemo jih podcenjevati, sem pa prepričan, da imamo boljšo ekipo,« se zaveda Vranješ, ki dodaja, da je igranje treh težkih tekem v pičlih treh dneh za igralce nečloveško naporno, saj niso roboti. O Nemcih in Švedih ni želel veliko govoriti: »Iti moramo korak za korakom, iz tekme v tekmo. Najprej moramo seveda premagati Alžirijo, šele potem bomo razmišljali o naslednjem tekmecu.«