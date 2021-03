Vratar PSG Keylor Navas je blestel na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Barceloni. Vrhunec njegovega spektakularnega večera je bila ubranjena enajstmetrovka Lionelu Messiju v dodatku prvega polčasa. To je bil odločilni trenutek tekme, ki bi verjetno imela drugačen potek, če bi Katalonci na odmor odšli s prednostjo 2:1. Po tekmi je 34-letni letni reprezentant Kostarike, ki ima tudi špansko državljanstvo, prejemal čestitke z vseh strani. Najbolj so njegovo pomoč pri obrambi prednosti 4:1 hvalili soigralci iz PSG, javno mu je za fantastične obrambe čestital tudi zvezdnik Barcelone Griezmann.

»Vedno je težko ubraniti enajstmetrovko, še posebej Messiju, ki jih izvaja zelo dobro. Barcelona je prikazala odlično predstavo. Z agresivnim pristopom je na nas pritiskala, kolikor je bilo najbolj možno. Bili smo zelo motivirani, da nadaljujemo tekmovanje v ligi prvakov. Imamo pravi značaj, ki nam bo pomagal v nadaljevanju tekmovanja,« je po tekmi povedal najboljši igralec tekme Keylor Navas. V zgodovini izločilnih bojev v ligi prvakov je več obramb na domačem igrišču zbral le Nemec Manuel Neuer, ki je leta 2017 v dresu Bayerna ustavil deset strelov nogometašev Reala Madrid.

Čeprav Navasu s 185 centimetri manjka višine za vratarja, je odličen, saj ga odlikujejo gibljivost, hitrost, refleksi, pogum, spretnost in inteligenca. Ker je zelo veren katolik, pred vsako tekmo poklekne, razširi roki in moli. V Evropo je prišel leta 2010 s šestimi naslovi državnega prvaka Kostarika. Najprej je eno sezono sezono branil za drugoligaša Albacete in nato tri za Levante. Leta 2014 je podpisal za Real Madrid, s katerim je v petih sezonah osvojil 12 lovorik, med drugim tri lige prvakov. Kljub kakovosti in številnim lovorikam je bil pogosto podcenjen. Predvsem v glamurju Reala Madrid nekateri niso mogli sprejeli dejstva, da prihaja iz nogometno majhne Kostarike. Mesto v golu Reala Madrid je izgubil predvsem zato, ker so želeli nekoga z več zvezdniškega sijaja, kar so videli v Belgijcu Thuibautu Courtoisu.