Za Stanežiče bo moral nekdo odgovarjati

Čeprav si na ljubljanski občini na vsak način prizadevajo problem nelegalnega nasutja gradbenega in drugega materiala v Stanežičah čim prej pomesti pod preprogo, jim to ne uspeva prav dobro. Preveč je namreč indicev, da so bili s početjem svojega izvajalca Prenova-Gradbenik, ki je namesto na za to predvidene deponije material brez vsakršnih dovoljenj vozil na občinsko zemljišče, vsaj seznanjeni, če ne celo dogovorjeni. Najbolj očitno je seveda dejstvo, da je gradbinec gradbeni in drug material z občinskih gradbišč v Stanežiče vozil več mesecev, pri čemer je vsak dan tja peljalo nekaj tovornjakov, ki so puščali blatne sledi na cesti vse do Šentvida. Kako je mogoče, da tega na občini ni nihče opazil?