Najbolj eklatanten in finančno obsežen pa je bil vsekakor Janšev prevzem časopisne hiše Delo leta 2006. Ta nasilni vdor v Delo je imel neslutene posledice, ki so Slovenijo stale več milijard evrov in na tisoče izgubljenih delovnih mest. Pri tej operaciji sta sodelovala Boško Šrot in Igor Bavčar, ki sta v zameno za Delo lahko prevzela Mercator. Oba še danes prestajata večletno zaporno kazen. Posledica teh dejanj je, da sta danes pivovarni Union in Laško ter Radenska, Fructal, Kolinska, Droga, Cockta, hoteli v Portorožu itd. v tujih rokah. Ta podjetja in blagovne znamke so prevzeli tajkuni iz Hrvaške, Srbije, Češke in Rusije. Vse te države so po ekonomskem razvoju daleč za Slovenijo. Slovenija je izgubila tudi na tisoče delovnih mest in utrpela milijardno škodo. To je bil tudi uvod v tajkunizacijo Slovenije in kopanje milijardne bančne luknje.

Janša trenutno bije medijski boj za prevzem STA, v ta namen so celo pripravili scenarij, da bi namesto njih vstopila druga na novo ustanovljena agencija NTA – Nacionalna tiskovna agencija. Problem pa je, da to agencijo vodi profilirani neonacist, kar so prepoznali tudi uredniki twitterja in so jo že izklopili. Res nerodno, da so to Janševo namero že po nekaj dnevih prepoznali tudi v tujini.

Janša se ne ustavi niti v napadanju in žaljenju tujih medijev in evropskih politikov ter institucij. Tu se bije pravi boj, nivo Janševe diskusije pa je pod vsakim nivojem, o kakršni koli demokratičnosti ni ne duha ne sluha. Seveda pa je vsakemu laiku lahko jasno, da Janša tega boja ne more dobiti, problem pa je, ker je s tem Slovenija globoko osramočena pred celim svetom.

Postavlja se tudi že vprašanje, ali lahko s prvim julijem Slovenija s takšnim predsednikom vlade sploh prevzame vodenje EU. Kako bo EU vodila politiko do ZDA, ki jo je Janša obtožil, da jo vodi eden najšibkejših predsednikov v zgodovini? Ali je Janša sploh čestital Joeju Bidnu za zmago na volitvah? Do danes še nismo videli javne objave takšne čestitke. In takšen človek naj bi vodil in predstavljal EU v svetu?

Petra Lužnik, Ljubljana