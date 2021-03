Če pogledam današnjo situacijo napadov name, slednji v največji meri prihajajo s tiste »desnice«, ki ima v svojih ministrskih vrstah največ bivših komunistov, da ne omenim še kakšnega drugega seznama. Ko mi pišejo razne stare mame, ki so dobile navodila od koordinatorja pod določeno številko, kar so pač pozabile zbrisati, mi je povsem jasno, na kakšen način delujejo tisti, ki se imajo za najbolj poštene in resnicoljubne.

Ko poslušam kritike na račun »levih« medijev, ki so o meni napisali marsikaj grdega ali lažnega, ugotavljam, da me vsi skupaj niso tako popljuvali kot »uravnoteženi mediji v službi resnice«. Seveda njihove resnice, ki je polna laži in manipulacij. Potiskajo me nekam na levico, ki ji nisem nikoli pripadala niti je nikoli povzdigovala, še manj pa čutila pripadnost opciji, ki nikoli ni bila moja izbira. Kot krščanska demokratka pa sem vedno lahko sodelovala s tistimi, ki so želeli narediti nekaj pozitivnega, ne glede na slovenske delitve. Zame je najbolj pomembno, kakšen je človek, kakšna so njegova dela in kaj kot politik dopušča. Dobro pa vem, da to ni odvisno od tega, ali nekdo pripada levici ali desnici. ljudmilanovak.eu