Španska zunanja ministrica Arancha Gonzalez Laya je včeraj v Ljubljani začela svojo mini evropsko turnejo, med katero bo obiskala še Avstrijo ter sedeža Mednarodne agencije za jedrsko energijo in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. V pogovoru s slovenskim kolegom Anžetom Logarjem so prevladovale evropske teme, ker Slovenija julija za pol leta prevzema predsedovanje Svetu EU. Posebno pozornost sta namenila usklajevanju na področju migracij ter pripravi evropskega pakta o migracijah in azilu, ki ga je lani jeseni predlagala evropska komisija. Španija je kot država evropskega juga zelo izpostavljen prvi cilj migrantskih tokov s severa Afrike in ima velik interes za vseevropsko ureditev tega vprašanja po načelu solidarnosti. Kot je dejala zunanja ministrica, si med drugim prizadevajo za okrepitev odnosov z državami izvora migracij in tranzitnimi državami.

O katalonskih poslancih Logar je na novinarski konferenci kot zanimivost omenil, da je obisk prvi po dolgem času, ko niso govorili o krizi zaradi pandemije covida-19, ampak zgolj o izzivih, ki so pred državama in EU. Ena od tem je bila tako tudi konferenca o prihodnosti Evrope, ki se bo začela 9. maja, v času predsedovanja svetu EU pa bo pri vodenju konference sodelovala tudi Slovenija. Uradni Madrid in Ljubljana v odnosih sicer nimata posebnih odprtih vprašanj. Nazadnje se je nekoliko zaiskrilo pred dobrima dvema letoma, ko je Ljubljano zasebno obiskal takratni katalonski predsednik Quim Torra in ga je neuradno sprejel predsednik države Borut Pahor. Glede Katalonije je v zadnjih dneh v ospredju odvzem imunitete trem poslancem evropskega parlamenta, ki jih španski organi iščejo zaradi vloge pri razglasitvi samostojnosti Katalonije leta 2016. Španska zunanja ministrica je dejala, da ta odločitev evropskega parlamenta kaže na »spoštovanje vladavine prava in pravosodja v Španiji«. Osebno je sicer naklonjena dialogu s katalonskimi regionalnimi oblastmi, a ne o osamosvajanju. Logar se do dogajanja okoli katalonske trojice ni opredeljeval, rekoč da gre za odprte postopke v drugi državi.