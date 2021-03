Digitalna tehnologija ima ključno vlogo pri poslovanju družb. Podjetja, ki bodo vlagala v digitalne kompetence, preizkusila, katera tehnologija jim resnično koristi, znala uporabiti moč podatkovne analitike, tako imenovane poslovne inteligence, ter se priključila hitri rasti spletne prodaje, bodo seveda v veliki prednosti.

Digitalizacija kot DNK podjetja

Ko vodstva podjetij razmišljajo o investiranju v tehnologijo in digitalizacijo, ne smejo pozabiti na vlaganje v izobraževanje zaposlenih, ki bodo ta digitalna orodja in storitve uporabljali. V podjetjih Saop Slovenija, Intera in Smart Com, finalistih Zlate niti, se zavedajo, da zgodbo o uspehu pišejo zaposleni. »Delujemo na področju naprednih informacijskih tehnologij in vsakodnevno rešujemo izzive na področju digitalizacije. Lahko bi rekli, da je digitalizacija zapisana v naš korporativni DNK, saj spodbujamo in vpeljujemo uporabo naprednih tehnologij pri optimizaciji našega poslovanja in za podporo pri odločanju,« je povedala Špela Pravhar, strokovna sodelavka za kadre pri družbi Smart Com.

Čedalje pogosteje je mogoče slišati, da bo tehnologija nadomestila človeka, vendar je generalna direktorica podjetja Saop Petra Šinigoj kljub temu prepričana: »Proizvajamo sodobne tehnološke rešitve in lahko povem, da je razvoj sicer res bliskovit, vseeno pa se moramo zavedati, da je človek nenadomestljiv. Zato je jasno, da so edina pot do uspešnega podjetja zadovoljni sodelavci in zato zelo načrtno vlagamo v njihov strokovni razvoj. Vlaganje v dobro počutje zaposlenih se nikoli ne konča, se pa vedno obrestuje.«

Digitalizacija je torej »zgolj« uporaba orodij, ki so vsak dan bolj nujna za resno in dobro delo. »Če je včasih bil dovolj zvezek, kasneje telefon in računalnik, je danes izredno pomembno, da se podjetja odločajo za najprimernejša IT-orodja, ki jim pomagajo pri poslovanju. Verjamemo, da za 90 odstotkov izzivov v podjetju že obstaja primerno IT-orodje. V skladu s tem smo ves čas na preži za novimi, boljšimi orodji oziroma z našim razvojem tudi sami vplivamo na trende in s svojimi produkti podjetjem pomagamo pri izzivih digitalizacije,« je poudaril Peter Ladič, direktor podjetja Intera.