A čeprav je bil med vodilnimi tudi v Pošti Slovenije, ga niso spustili zraven. Očitali so mu neprimerno izobrazbo in neznanje tujih jezikov. A Cvetko Sršen (preverili smo, ne gre za psevdonim) se ni dal. Menda je med drugim izjavil, da če je bil lahko direktor Telekoma Marjan Podobnik, lahko to podjetje vodi tudi on. Tudi njegova izobrazba, Cvetko je magister medkulturnega menedžmenta, je ravno pravšnja za izzive, ki čakajo eno naših največjih podjetij v prihodnosti.

Sicer pa, ali je izobrazba res tako pomembna? SDS in njeni sledniki imajo različne izobrazbe in titule, ki so bile še pred nekaj leti povsem neznane. Kontroverzni ustavni sodnik Klemen Jaklič je na strani ustavnega sodišča predstavljen kot prof. dr. dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) – kar koli že to pomeni. Strankin občasni finančni svetovalec Rok Snežič pa je zadnjič objavil, da je ddr. Rok Snežič. Prvi doktorat je zagovarjal v Mariboru, drugega (oba sta povezana z davčnimi utajami) pa, uganili ste, v Banjaluki.