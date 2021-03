Zdravstveni dom Ljubljana na Gospodarskem razstavišču izvaja množično testiranje splošne populacije in zaposlenih v dejavnostih, ki tedensko potrebujejo negativen test za opravljanje dela, le nekaj dni na teden. Ta teden je bilo hitri antigenski test mogoče opraviti v torek in včeraj, saj je bilo današnje in ponedeljkovo množično testiranje namenjeno zgolj zaposlenim v vzgojno-izobraževalni dejavnosti. V sredo je osebje zdravstvenega doma na razstavišču izvajalo množično cepljenje.

»Ob nekaterih dnevih, trenutno ob ponedeljkih in petkih, testiranje poteka izključno za zaposlene v vzgojno-izobraževalni dejavnosti. S strani občank in občanov prejemamo sporočila, da so ob teh dneh napoteni na testiranje v druge občine,« je v svetniški pobudi opozoril vodja svetniškega kluba SD Marko Koprivc. Omenil je tudi gnečo in dolgotrajno čakanje v vrsti na Gospodarskem razstavišču. »Z večurnim čakanjem v vrstah so ljudje še dodatno izpostavljeni, nekateri, predvsem starejši, pa tudi težko stojijo tako dolgo,« je še dejal Koprivc, ki je občini predlagal, naj pripravi načrt oziroma ukrepe, »ki bodo izboljšali pogoje in zagotovili epidemiološko bolj varen obisk točk za izvajanje množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi.« Odgovora na pobudo še ni prejel.

Tam predhodno naročanje prav tako ni potrebno, testiranje pa običajno poteka vsak delovni dan in tudi ob sobotah. Ta teden recimo je bilo hitri test mogoče opraviti od ponedeljka do četrtka med 14. in 17. uro, danes bo testiranje potekalo od 12. do 15. ure, jutri pa od 9. do 12. ure. Urnik testiranj za prihodnji teden še ni objavljen. Hitre teste opravljajo tudi zdravstveni domovi v sosednjih občinah.

Odgovora na vprašanje, kaj so ključni dejavniki pri sestavljanju urnika za hitro testiranje za vzgojitelje in šolnike ter splošno populacijo, včeraj iz zdravstvenega doma nismo prejeli. Vsi tisti, ki nujno potrebujejo test na dan, ko ga ljubljanski zdravstveni dom na Gospodarskem razstavišču ne izvaja, imajo na voljo še druge brezplačne možnosti. In sicer se lahko po hitri test odpravijo na Zdravstveni zavod Zdravje na naslovu Vilharjev podhod 1.

Želijo si pomoči države pri pokrivanju stroškov

Z organizacijo hitrih in tudi PCR-testov ima ljubljanski zdravstveni dom precej logističnih stroškov. Plačati bo moral denimo najem dvorane A na Gospodarskem razstavišču. Koliko, ni jasno. V zdravstvenem domu so povedali, da se o plačilu še dogovarjajo. Z Gospodarskega razstavišča pa so nam sporočili, da bodo ravnali družbeno odgovorno in bodo zdravstvenemu domu zagotovili maksimalne popuste pri najemu prostorov. Tržna cena za najem dvorane A je po podatkih Gospodarskega razstavišča 4296 evrov brez davka na dodano vrednost na dan. Najema parkirišča ob Metelkovi, kjer zdravstveni dom odvzema brise za PCR-teste, domu ne bo treba plačati, saj ga je javni zavod Ljubljanska parkirišča in tržnice odstopil v brezplačno uporabo.

V zdravstvenem domu pravijo, da z izvajanjem testiranj in cepljenj nastajajo tudi stroški, kot so vzdrževanje in sprotno prilagajanje vstopne točke, čiščenje, telekomunikacijski stroški, stroški zaščitne opreme, varovanja in drugi. Samo za varovanje svojemu pogodbenemu partnerju družbi Varovanje Galekom zdravstveni dom na uro odšteje 16,5 evra za delo na Gospodarskem razstavišču in 15,9 evra za varovanje na parkirišču na Metelkovi med tednom. Ob nedeljah in praznikih jih ura varovanja na Metelkovi stane 19,5 evra. Od marca 2020, ko so vzpostavili vstopno točko za odvzem brisa za PCR-teste na Metelkovi, do januarja letos je ljubljanski zdravstveni dom samo za varovanje odštel nekaj več kot 75.000 evrov z davkom na dodano vrednost. V zdravstvenem domu si želijo, da bi jim država povrnila vsaj del teh organizacijskih stroškov, ki trenutno bremenijo njihov proračun.

V povprečju hitre teste oziroma cepljenja na Gospodarskem razstavišču dnevno opravlja od 30 do 40 zdravstvenih delavcev, so povedali v Zdravstvenem domu Ljubljana. Na parkirišču na Metelkovi pa v vsaki izmeni delajo po trije študenti, en koordinator in dve osebi, ki jemljeta brise. V času povečanega števila naročenih dodajo bodisi koordinatorja bodisi študenta.