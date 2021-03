Že tretje leto zapored ljubljanska mestna občina skupaj s partnerji v sklopu projekta Zunaj občanom ponuja možnost, da pripravijo majhne lokalne akcije, s katerimi bi lahko sami izboljšali okolico svojega doma in prispevali k povezovanju skupnosti, občina pa bo pri njihovi uresničitvi pomagala s finančno podporo in mentorskim vodenjem. Na občini so se odločili, da bodo letos pomagali uresničiti dvanajst lokalnih projektov, vsakemu pa bodo namenili do 800 evrov za kritje materialnih stroškov. »V preteklih dveh letih smo uresničili že 25 pobud, s katerimi smo obogatili okolico z novimi družabnimi prostori, lesenimi klopmi, zeliščnimi in cvetličnimi gredami, športnimi trasami, izmenjevalnico knjig, ureditvijo prostorov med bloki in še marsičim,« so zadovoljni na občini.

Pobude zbirajo do 8. aprila

Projekt Zunaj je leta 2019 zaživel kot rezultat sodelovanja med občino ter kulturnim društvom Prostorož in Inštitutom za politike prostora (Ipop). Prvo leto so prejeli šestdeset pobud in jih uresničili deset, med drugim so občani v sklopu projekta v Zadobrovi uredili kolesarski poligon, med bloki v Ulici Ane Ziherlove so pripravili kino na prostem, na Vrtači pa so zasnovali in izdelali premični voziček z otroškimi igračami Igrovoz, ki je na voljo vsem lokalnim otrokom za igro na prostem. Lani so nato uresničili petnajst pobud, med drugim so meščani pridobili novo košarkarsko igrišče v Mostecu, zeliščni vrt na Poljanah, kolopark v Sneberjah in počivališče za kolesarje v Besnici. Akcije, ki so jih v preteklih letih že uresničili, so trenutno predstavljene na razstavi Ljubljana je Zunaj!, ki je na ogled v steklenem atriju mestne hiše. Na razstavi je na ogled tako orodje, s katerim so prebivalci uresničili svoje pobude, kot sentimentalni predmeti, ki pobudnike spominjajo na uresničene akcije. Spremljajo jih fotografije in zgodbe, ki so nastale v okviru projekta.

Letos je vodenje projekta Zunaj sicer prevzelo društvo Pazipark. Kdor želi oddati pobudo, ima čas še do 8. aprila, spletna prijavnica pa je že objavljena tudi na spletni strani občine. Predloge bo nato pregledala strokovna komisija in sodelujoče o (ne)izboru obvestila najpozneje do 15. maja, zmagovalci pa imajo nato do 30. septembra čas, da uresničijo prijavljene projekte. Prednost pri izboru bodo imele majhne lokalne akcije.