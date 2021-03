Na ljubljanski mestni občini želijo očitno preprečiti morebitno zasedbo nekaterih zapuščenih in propadajočih tovarniških objektov v mestu. Ljubljanska mestna svetnica iz vrst SDS Ida Medved je namreč na občino pred februarsko sejo mestnega sveta naslovila vprašanje, ali držijo nekatere navedbe na družbenih omrežjih, da naj bi se nekateri nekdanji uporabniki prostorov tovarne Rog, ki jih je občina s pomočjo varnostnikov in policistov iz nekdanje tovarne koles izselila sredi januarja, s Trubarjeve ceste preselili v staro stavbo tovarne Saturnus v Zeleni jami.

Na občini so, kot je mogoče sklepati iz njihovih odgovorov, ukrepali takoj in stanje preverili na terenu, stavba pa je bila prazna. V odgovoru so zapisali, da so s problematiko zapuščene stavbe nekdanje upravne stavbe tovarne Saturnus seznanjeni in da so že izvedli več ukrepov, s katerimi želijo preprečiti nedovoljen vstop na območje objekta in morebitno nedovoljeno naselitev uporabnikov.

Redarji in policisti nadzirajo območje

V sodelovanju z občinskim oddelkom za ravnanje z nepremičninami, zasebno varnostno službo Valina in policijo so tako že pripravili načrt, na podlagi katerega so zaposleni na pristojnem oddelku dodatno zavarovali stavbo in zaprli vse možne vstope vanjo. Kot so ob tem še pojasnili na občini, je varnostna služba Valina na območju vgradila tudi tehnično varovanje, ki je povezano z varnostnim nadzornim centrom, prav tako pa večkrat dnevno nadzor na območju nekdanje tovarniške stavbe in njene okolice izvedejo mestni redarji in policisti. »V primeru, da bi objekt želele naseliti oziroma zasesti nepooblaščene osebe, bi bile aktivirane vse potrebne aktivnosti za preprečitev tega,« so pojasnili na občini.